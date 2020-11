Els veïns de la dreta de l’Eixample a favor del carril bici al carrer Aragó

Fa dies que a LA CIUTAT tenim la mirada posada en la revolució urbanística que prepara el Govern d’Ada Colau. Un pla ambiciós que es projecta més enllà del mandat actual. El que ja està en marxa és la remodelació de l’Eixample per fer-la més verda, més accessible als veïns i menys transitada.

Als eixos verds que s’hi instal·laran, començant pel carrer Consell de Cent, que deixarà de ser una via per travessar tota la ciutat, se li han de sumar altres iniciatives. Per exemple, l’impuls de l’ús de la bicicleta. En aquest sentit, ja s’han iniciat les obres del carril bici al carrer Aragó, que permetran anar de punta a punta de la ciutat, per aquesta via, en bicicleta.