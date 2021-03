Els bancs del Passeig de Gràcia tenen calefacció incorporada?

Durant aquestes darreres setmanes, s'ha escampat per les xarxes socials un vídeo on s'explicava que els bancs fanal del passeig de Gràcia amagaven un forns de carbó que servien per escalfar els seients. Enric H March ens explica si això és cert o si es tracta d’una fake new.

Els bancs-fanal del Passeig de Gracia es van inaugurar el 21 de desembre de 1906 i van ser projectats per l’arquitecte municipal Pere Falqués i Urpí. Són en total 32 fanals amb bancs revestits amb trencadís, la qual cosa va fer pensar la falsa creença que eren obra d’Antoni Gaudí.