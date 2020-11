Els aldarulls contra les mesures anticovid, un fet puntual o un conflicte social?

El malestar per la gestió de la pandèmia s’ha fet present al carrer amb mobilitzacions i concentracions que, en alguns casos, en acabat amb aldarulls i disturbis. Al llarg de la setmana passada, es van detenir una vintena de persones.

Sobre aquesta qüestió, també s’hi ha referit l’alcaldessa de Barcelona. Ada Colau alertava d’un possible esclat social si no es frenaven els desnonaments en aquesta segona onada. Sigui com sigui, els Mossos d’Esquadra admetien que no s’esperaven tanta violència com la viscuda la setmana passada i argumenten que es tractaven de grups d’extrema dreta, també d’antisistema i fins i tot de negacionistes. I, enmig, els col·lectius afectats per les restriccions: hostaleria, oci nocturn, cultura o clubs esportius.