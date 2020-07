El cap de malalties infeccioses de la Vall D’Hebron parla de la necessitat de millorar el sistema de rastrejadors per poder localitzar la font dels nous contagis. Segons Almirante, “de moment a l’àrea de Barcelona tenim bona traçabilitat dels casos, però a L’Hospitalet no ho tenim tan clar”.

El doctor Benito Almirante, en una entrevista al programa La Ciutat, ha explicat que a nivell hospitalari a dia d’avui “estem molt més ben preparats que al mes d’abril i podem oferir atenció immediata a tothom que ho necessiti”.

Sobre la possibilitat de confinar algun punt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el dr.Almirante ha dit que “ara per ara no és necessari perquè, entre d’altres coses, no hi ha tensió hospitalària”.

Pel que fa un hipotètic confinament de l’Hospitalet, Almirante considera que “és tècnicament impossible” i que, en tot cas, s’hauria de confinar tota l’àrea metropolitana. De totes maneres, pel cap de malalties infeccioses de la Vall d’Hebron, “epidemiològicament no seria rentable un confinament localitzat perquè quan es tanqués L’Hospitalet el virus estaria disseminat ja per tota l’àrea metropolitana”.