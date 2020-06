La Diputació de Barcelona activa un pla de xoc per rescatar el sector cultural

Amb esdeveniments suspesos, museus, teatres i cinemes tancats i les llibreries amb la persiana abaixada durant moltes setmanes; el sector cultural reclama inversions i no caure en l’oblit. És en aquest context que la Diputació de Barcelona ha presentat un pla de xoc destinat a rescatar el sector cultural amb el que destinarà més de 2 milions d’euros per combatre els estralls d’aquesta crisi. Aquest organisme destina un 12% del seu pressuposts a la cultura, molt per sobre del 2% que reclama el sector.

La Diputació de Barcelona destinarà 2,2 milions d'euros en un paquet de mesures extraordinàries de suport al sector cultural que se sumen al pressupost cultural previst aquest 2020 (104MEUR). Les principals ajudes estan encaminades a la gestió i programació dels equipaments escènics municipals, el suport a la creació local, la continuïtat de les Festes Majors, la captació de públic per als museus locals i l’adquisició de nous fons per a les biblioteques a les llibreries de proximitat. Per partides, les inversions més grans seran els 600.00 euros en subvencions a festivals artístics i a la cultura popular i tradicional, i 700.000 euros en una plataforma audiovisual de continguts de companyies artístiques, arts visuals i patrimoni cultural.

La resta dels 2,2 milions d'euros extraordinaris aniran als equipaments culturals multifuncionals públics (400.000 euros per incentivar la programació i reprogramació, un cop es reprengui l’activitat amb limitacions com la reducció obligatòria d’aforaments); finançament de les entitats del sector cultural destinades a les funcions pròpies de l’activitat cultural per la seva funció d’interlocució, assessorament i difusió (200.000 euros); museus i centres municipals d’art (100.000 euros en l’impuls de les eines de difusió per a la captació de nous públics de cara la reobertura); la Xarxa de Biblioteques Municipals (130.000 euros en l’adquisició de nous fons a les llibreries de proximitat); i l’adquisició de recursos electrònics amb nous títols i llicències (90.000 euros).

Així mateix, en col·laboració amb els ajuntaments i les respectives entitats i comissions de festes s’està treballant en propostes per realitzar activitats culturals en el marc de les Festes Majors confinades del 2020 que seran recollides en el web 'Una altra Festa Major és possible'). La mesura vol garantir la continuïtat del suport que la corporació dona als ens locals per a les festes majors a través del fons de prestació i que es mantinguin el màxim d’activitats previstes en cada programa, amb formats que respectin les noves condicions de seguretat.