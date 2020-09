El director general de centres públics del departament d’educació i president del Consorci d’Educació de Barcelona, Josep Gonzàlez-Cambray, ha explicat a La Ciutat com serà la tornada a les aules. Una tornada per la que, segons ha reconegut Gonzàlez-Cambray, “mai s’estarà suficientment preparat”.

Falten menys de dues setmanes per que les escoles tornin a obrir les seves portes i la sensació de molts pares és que no hi ha mesures concretes per que aquest inici de curs es pugui dur a terme amb seguretat. Una sensació que des del departament d’ensenyament respecten però que asseguren que no és del tot encerada, i és que deixen clar que els centres han fet la feina per que el 14 de setembre els nens puguin tornar amb totes les garanties.

Són molts els dubte encara sobre aquest inici escolar, per això al programa la Ciutat d’Onda Cero hem volgut intentar resoldre algunes d’aquestes preguntes amb el director general de centres públics del departament d’educació i president del Consorci d’Educació de Barcelona, Josep Gonzàlez-Cambray.

Una de les qüestions que més preocupa és com es podran mantenir entre els més petits les mesures de seguretat, en aquest sentit, Gonzàlez-Cambray ha assegurat que es mantindran grups estables i estancs i ha emplaçat a les escoles per tal que regulin com considerin els moments d’entrada i sortida de les aules i el menjador.

El que ha volgut deixar molt clar Josep Gonzàlez-Cambray és que tot plegat es fa per evitar haver de tancar les escoles, en considerar que, tot i haver estat el primer equipament en tancar el passat mes de març, ara hauria de ser l’últim a fer-ho.