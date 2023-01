Al programa d'aquest dijous hem parlat amb Catalunya Camina sobre l'estudi sobre el mal estacionament de les motos a Barcelona. En parlem amb Emeka Okpala, president de l'associació. Amb en Julio Rosales parlem sobre com encarar els reptes i els propòsits d'any nou. Amb la Fabiana Finneto ens parla de com anar de rebaixes planificant i per comprar el que realment necessitem. I acabem com cada dijous amb la tertúlia política parlant amb els representants de Valents i Junts per Catalunya.