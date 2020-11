LA CIUTAT, AMB MÒNICA GÜNTHER

La Ciutat 03/11/2020

Podcast complet de La Ciutat amb Mònica Günther. Al programa d’avui parlem amb el director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets. Entrevistem la cantant Gemma Humet per parlar del seu nou disc “Màtria”. Amb Jaume Mas parlem de la sèrie The Americans. El xef Jordi Rey ens parla de les crucíferes. Amb Fabiana Finetto i Neus Moreras parlem de com la covid ha canviat les tendències en interiorisme.