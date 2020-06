Els centres de dia, encarregats de vetllar per les persones dependents, alerten que el sobrecost que suposa garantir la seguretat per poder reobrir portes després de la crisi del coronavirus és inassumible. En una entrevista a La Ciutat amb Mònica Günther, el director de l’Associació de Centres d’Atenció a la Dependència, Christian Oliete, ha explicat que si el Govern no es fa càrrec d’aquests costos molts centres es veuran abocats al tancament.

El de la gent gran és un dels col·lectius que més ha patit la pandèmia. Ja sigui per l’edat, per les patologies prèvies o per una combinació de diversos factors, la covid s’hi ha acarnissat especialment. Les dades així ho reflecteixen: en comparació al l’any passat, s’han incrementat prop d’un 30% les morts de persones més grans de 85 anys.

On s’han registrat els focus de contagis més importants en aquest col·lectiu és en les residències, que sumen més de 4mil morts. A Catalunya, la Fiscalia n’investiga penalment 32. Les famílies denuncien desinformació i deixadesa; mentre que les direccions dels centres lamenten haver-se sentit soles durant les pitjors fases de la pandèmia. Ara, amb el desconfinament, són els centre de dia –tancats durant la crisi sanitària-- els que treballen per reobrir amb totes les garanties. Ara bé, recorden que moltes de les seves places per a gent gran són públiques i reclamen a l’adminsitració que es faci càrrec del sobrecost del condicionament dels centres o, adverteixen, es veuran abocats al tancament.