No hi ha dues persones que tinguin la mateixa medul·la òssia, cosa que dificulta trobar donants compatibles. Es calcula que de les 4.000 persones apuntades per ser-ne donant, només 1 serà compatible.

N’hem parlat amb el José Raúl; la seva mare, la Petri; i amb el Manel Gastó del Banc de Sang i de Teixits.