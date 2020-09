Bones sensacions en el primer dia de tornada a l’escola

A La Ciutat amb Mònica Günther hem fet un programa especial per viure la tornada a les aules amb el Marc Navarro i els nostres micròfons en directe des de l’escola L’Estel de Sant Andreu.

Un milió i mig de nens i nenes han tornat aquest matí a l’escola després de sis mesos. Ho han fet amb entrades i sortides esglaonades, mascaretes a partir dels sis anys, rentat d emans i patis per torns.

El Marc Navarro ha passat avui el matí a l’escola L’Estel de Sant Andreu per copsar en primera persona com està sent la tornada a les aules.

Marta Rubio, directora de l’escola L’Estel, en una conversa amb Marc Navarro, ha explicat que les sensacions del primer dia han estat bones malgrat els nervis.