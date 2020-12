Biomarket, el primer mercat a l'engròs de productes biològics ja és una realitat

Una aposta per a la sostenibilitat i rebaixar l'impacte ambiental. Estem parlant que Espanya és la primera productora d’Europa i la quarta del món de fruita i hortalisses ecològiques. Per això, un dels objectius de Biomarket serà democratitzar el producte i, per tant, reduir els preus. Aquest nou espai de 8.900 metres quadrats reunirà majoristes i també productors locals per donar sortida a productes de proximitat i de qualitat. N'hem parlat a La Ciutat amb Íngrid Buera, directora de negoci de Mercabarna.