El mercat laboral cada cop canvia més de pressa, i la crisi del coronavirus ha fet que per a moltes persones el canvi professió o la reinvenció laboral sigui una prioritat. A La Ciutat amb Mònica Günther, el coach Julio Rosales ha comentat quins són els sectors que ara mateix tenen més possibilitats de futur i pels quals no cal fer una gran inversió ni de temps ni de diners en formació prèvia.

Durant la crisi del coronavirus s’han paralitzat molts sectors professionals, però n’hi ha d’altres que s’han mantingut o inclús que han crescut. I molts d’aquests sectors poden ser una bona sortida per a totes aquelles persones que necessiten reinventar-se a nivell professional però que no tenen temps per poder formar-se.

Entre els sectors sense necessitat de formació prèvia que hores d’ara tenen més sortida, Julio Rosales ha destacat aquells vinculats a la indústria alimentària com treballador de supermercat, magatzem o manufactures alimentàries. Així mateix, el sector de la logística i el transport o el de l’atenció al client són també dels sectors que hores d’ara tenen més possibilitats de futur.

Pel que fa les professions online, Rosales ha afirmat que ara és bon moment per fer la transició dels negocis tradicionals als negocis en línia.

I pels perfils més tecnològics, Rosales recomana encaminar-se cap a les professions relacionades amb la gestió i anàlisi de dades així com amb tot el que estigui relacionat amb la implantació i facilitació del teletreball.