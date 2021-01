Així afecta la covid persistent als nens

Malgrat l’avanç lent però decidit de la vacunació contra el coronavirus, encara hi ha moltes incògnites al voltant de la malaltia que queden per resoldre. Una d’elles és el que s’ha batejat Covid persistent. Afecta persones que han superat la fase aguda del contagi, però que segueixen patint símptomes setmanes i mesos després. O, fins i tot, no s’han recuperat d’ençà de contraure la covid.

Es calcula que aquesta covid persistent és present en una minoria de casos –prop del 2% de positius manté els símptomes més enllà dels 3 mesos--. Això provoca que, sovint, quedin invisibilitzats. Situació que s’agreuja en els infants que, tot i que acostumen a passar la malaltia d’una manera més lleu que els adults, també tenen el risc de patir covid persistent. És per això que l’hospital Germans Trias i Pujol va crear la primera unitat pediàtrica a Catalunya de covid persistent.