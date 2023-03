Vinyet Panyella: "Els pressupostos de la Generalitat i de les administracions locals no han estat suficients en matèria de cultura"

En una visita als micròfons de 'La Brúixola' Panyella reflexiona sobre els greus efectes que ha tingut la pandèmia en el sector cultural: "ho va trencar tot i va posar de manifest la immensa desprotecció a la qual estan sotmesos els artistes, els creadors i bona part de les estructures culturals. Es va posar de manifest la seva cruesa". És per això que el CoNCA va obrir un canal d'emergències per rebre consultes dels artistes que no sabien com fer front a la situació. En només dos mesos, explica Panyella, van rebre unes dues-centes consultes. Un finançament insuficient La presidenta del CoNCA ha fet referència a l'Estatut de l'Artista i ha assegurat que les mesures que es prenen a l'estat espanyol en aquest sentit, porten molts anys de retard per igualar-se a les condicions dels artistes europeus. Tot i això, celebra que aquestes mesures s'estan aprovant i implementant de manera progressiva. En relació als pressupostos de la Generalitat, lamenta que "anem reclamant el 2% des del 2013". L'educació, tot un repte Pel que fa a l'educació, Vinyet Panyella considera que als centres escolars no es dona a la cultura la importància que mereix. "Els currículums tendeixen cada cop a suprimir més els coneixements relacionats amb l'humanisme", assegura. Per aquest motiu, des del CoNCA han impulsat el primer Fòrum d'Arts i Educació amb els departaments de Cultura, Educació i Universitats. Panyella reivindica, també, el reconeixement dels estudis artístics superiors perquè esdevinguin equivalents als estudis universitaris.