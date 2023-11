Vicki Bernadet, sobre els abusos sexuals infantils: "Hem de trencar amb la negació de les famílies"

La presidenta de la Fundació Vicki Bernadet, Vicki Bernadet, ha assegurat a la Brúixola que s'ha fet molta feina en el camp de la sensibilització i la prevenció dels abusos sexuals infantils però ha lamentat que encara continui sent un tabú social i que encara no siguem "una societat facilitadora de revelacions per a les criatures, ja sigui per por o vergonya; és un tema que no es pot parlar ni a la família ni a l'escola". En aquest sentit, Bernadet ha cridat a trencar amb l'estigma i la negació tan familiar com individual.

1 de cada 5 criatures pateix abusos

I és que les dades són molt eloqüents. Segons dades de l'OMS, 1 de cada 5 infants patirà abusos sexuals. El 85% no demanarà ajuda fins a ser adults i el 80% dels agressors són persones del cercle de confiança o de la família de les víctimes. Això, per a Vicki Bernadet, "és la gran dificultat" perquè aquests casos surtin a la llum. En cas de detectar algun indicis d'abús, la presidenta de la Fundació Vicki Bernadet recomana "assessorar-nos bé sobre com actuar" per comptar amb la col·laboració i la confiança de la víctima.

La càrrega del silenci

La nova campanya de concienciació porta com a lema "la càrrega del silenci" i es refereix al pes social, psicològic i físic que arrossega la víctima en portar l'abús en silenci i en solitud. La campanya ha estat creada de forma altruïsta per l'agència OgilvyBarcelona.

La càrrega del silenci. Fundació Vicki Bernadet

L'organització ha rebut més de 1.300 peticions d'assessorament durant l'any 2022 a Catalunya. Més de 300 persones han rebut ajuda psicològica a la fundació.