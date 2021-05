FORMACIÓ

La URV forma a estudiants de totes les edats amb una àmplia oferta presencial i virtual

A l'espai 'Setmana de la formació' expliquem algunes de les propostes eduacatives arreu del territori català. Avui ens fixem en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, que té múltiples graus, postgraus i doctorats. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació contínua i l'excel·lència en la investigació, el desenvolupament i la innovació.