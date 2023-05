Terrassa, debat sobre la neteja i la seguretat

L'alcalde i candidat de Tot per Terrassa, Jordi Ballart, ha fet un balanç positiu del mandat en què ha governat amb el suport d'Esquerra: "Hem complert el 78% del nostre programa de govern, hem tirat endavant projectes que estaven encallats i hem establert una bona cooperació amb la Generalitat". En matèria de neteja, Ballart ha explicat que ha invertit 26 milions d'euros més en aquesta àrea. Pel que fa a la seguretat, ha apostat per recuperar la policia de barri i ha reclamat al departament d'Interior que compleixi amb la ràtio de Mossos que li correspon a una ciutat de la mida de Terrassa. Des del PSC, la seva candidata, Eva Candela, ha reconegut que les xifres d'inseguretat no són alarmants, però ha apuntat que ha argumentat la percepció de la inseguretat perquè els "carrers estan bruts, foscos i tenen una falta de manteniment". També considera que li falten efectius a la policia local i ha proposat recuperar els agents de civisme. Respecte a la política de pactes, a Ballart li agradaria consolidar la seva victòria de fa quatre anys,