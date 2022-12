Teràpia inèdita a Catalunya per atacar la part emocional del dolor

En una entrevista a la Brúixola, la cap de la intervenció, la doctora Glòria Villalba, ha explicat que la novetat d'aquesta estimulació cerebral profunda és que no s'actua sobre la intensitat del dolor, que no desapareix, sinó en la gestió emocional d'aquest dolor que afecta el sistema nerviós. Es tracta d'un procés "amb poques complicacions, molt segur i per a pacients que han provat altres tractaments i no tenen cap més sortida". En aquest cas, estem parlant d'un pacient que va quedar paraplègic i que va intentar autolesionar-se en diferents ocasions per l'intens dolor que patia. Ara el pacient mostra "indiferència" al dolor i ha millorat la seva qualitat de vida.