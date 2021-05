El Sindicat de Llogateres demana que el nou Govern compleixi els acords sobre habitatge

Entre les mesures proposades pel Sindicat i que ara no es contemplen en l'acord ERC-Junts hi ha: La defensa de la Llei de la Regulació de Lloguers catalana, assegurar que la Llei impedeix les expulsions al final del contracte, desenvolupar polítiques de protecció dels habitatges per garantir que el sector turístic no disminueix l'oferta d'habitatge residencial, i la prohibició de la BRIMO als desnonaments.

Unes reclamacions que en principi els partits es comprometen a tirar endavant, però que des del Sindicat afirmen que seguiran lluitant per tirar-les endavant.