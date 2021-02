S’aprova la primera terapia génica pública i europea desenvolupada a l’Hospital Clínic

El medicament ha estat desenvolupat íntegrament a l’Hospital Clínic. Es tracta del CART-Ari 0001, que agafa el nom d’Ari Benedé, una jove de 18 anys que patia leucèmia i que va ser una de les gran impulsores per la recaptació per la investigació contra la leucèmia i que ha ajudat a tirar endavant aquest medicament.

Cada any s’hi diagnostiquen més de 50 pacients amb leucèmia limfocítica crònica, però el nombre de pacients en seguiment actiu supera els 500. A més el Clínic és centre de referència de diversos hospitals del voltant (Vic, Mollet del Vallès, Granollers, etc.) per tractaments de segona línia o posteriors i per trasplantament hematopoètic al·logènic i/o teràpia CART. Ens ho explica en doctor Manel Juan.