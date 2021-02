Sandra Golpe dirigeix l’informatiu més vist de la televisió a Espanya

A #LaBrúixola hem berenat amb ella durant una estona per preguntar-li, entre altres coses, quina és la recepta de l’èxit del seu informatiu, que cada dia congrega davant de la pantalla un 20% dels espectadors que veuen els noticiaris del migdia. A més, hem parlat de la seva afició per la música negra, de la seva família i de la seva terra, San Fernando, a Cádiz. La Sandra té una dilatada carrera que l’ha anat fent forta i important com a comunicadora i que l’ha portat a ser la reina dels informatius en aquest país.