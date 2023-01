Salut no descarta un repunt de la Covid en les pròximes setmanes

Durant l'entrevista, la doctora Cabezas ha assegurat que aquest repunt es podria produir un any després del que ja es va registrar amb la variant òmicron l'any passat, al voltant del 20 de gener. En aquest sentit, la secretària de Salut Pública ha apuntat que estan molt amatents a l'arribada de possibles noves variants des de la Xina i s'ha mostrat preocupada pel creixement d'una subvariant d'òmicron, coneguda com a kraken, als Estats Units. En tot cas, Cabezas ha assegurat que cal una "estratègia global" i ha defensat que la vacuna continua sent "una molt bona protecció" davant aquestes variants. Per això, ha tornat a fer una crida a posar-se la dosi de record a tota la població major de divuit anys i, especialment, als més vulnerables. La secretària de Salut ha assegurat que encara hi ha camí per recórrer, ja que només el 56% dels majors de seixanta anys ha rebut la quarta dosi. Pel que fa al virus de la grip, Cabezas preveu que es consolidi la seva tendència a la baixa i no preveu un repunt més endavant a diferència "del cas estrany" de l'any passat quan el pic es va produir al mes de març.