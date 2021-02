L’ACTUALITAT A FONS

Roger Gaspa (Foment del Treball): “Les ajudes anunciades pel Govern Espanyol no son suficients”

Pedro Sánchez ha anunciat 11.000 Milions d’euros en ajudes per empreses, pimes i autònoms, tot i que encara no ha aclarit com es donaran aquestes ajudes. Un anunci que arriba amb incògnites i amb un govern català encara per formar. Des de Foment del Treball creuen que tota ajuda és bona, però també creuen que les ajudes són insuficients. Parlem amb Roger Gaspa, president de Foment del Treball.