Roger García (Unicef): “Necessitem un pacte entre partits que garanteixi l’educació i els drets dels nens”

Aquest diumenge milers de persones aniran a votar per defensar els seus drets. Qui no ho faran seran els menors, que no poden anar a votar. Tot i això, des d’UNICEF treballen per defensar els drets de tots aquests que encara no poden votar. Des de l’entitat, Roger García, responsable de polítiques d’infància d’Unicef, reclama un pacte per tirar endavant polítiques que garanteixin l’educació dels menors.