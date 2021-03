Pilar Ordóñez torna al teatre barceloní amb un monòleg de gran èxit que escalfarà l’ambient a la platea

Ara, Ordóñez torna a Barcelona amb aquesta obra de teatre que no deixarà indiferent ningú. És una gran oportunitat per trencar barreres i tabús sobre el sexe i la sexualitat. Ens ajudarà a entendre, des de l’humor, situacions peculiars que es poden donar en les relacions entre persones. Perquè és important no tenir prejudicis a l’hora de parlar del sexe.