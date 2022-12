El pic de la grip arribarà pels volts de Nadal

En una entrevista a la Brúixola, la vocal de la CAMFiC i metgessa de familia a Lleida, Mònica Solanes, ha explicat que la grip continua creixent mentre que els casos diagnosticats de covid només representen un 7% del total. Solanes ha reconegut que s'ha incrementat la demanda en consultes programes i en urgències de primària i que la situació de pressió sobre els CAPS es podria agreujar perquè "encara no hem arribat al pic" i ara que el personal mèdic ha d'agafar vacances. És per això que Solanes demana a la població vulnerables que es vacuni i que la gent més jove no acudeixi als centres d'atenció primària si "només té dolor corporal intens i una mica de febre" enmig de l'epidèmia de la grip. En aquest sentit, la vocal de la CAMFiC ha explicat que "amb la covid hem après que és molt útil l'ús de la mascareta" i ha recomanat als que tenen refredats "utilitzar-la en espais tancats" per reduir els contagis.