Per què dormim malament?

La doctora Ana Fernández Arcos, coordinadora del grup d'Estudi del Son de la Societat Espanyola de Neurologia, ha explicat a 'La Brúixola' d'Onda Cero que cal prendre's seriosament les rutines a l'hora d'anar a dormir i evitar àpats copiosos i el consum d'alcohol o tabac. Les pantalles, com els mòbils o les tauletes, tampoc ajuden a agafar el son perquè ens activen i ens inhibeixen substàncies importants per a dormir com la melatonina. Segons Fernández Arcos, no descansar i dormir el temps necessari (entre 7 i 9 hores) provoca problemes en el nostre rendiment en el dia a dia, però també pot provocar, a llarg termini, malalties cardiovasculars i també mentals, com l'Alzheimer. De fet. 4 milions d'espanyols pateixen trastorns de son crònic i greu. Per superar-los, cal evitar l'automedicació i consultar sempre amb un professional.