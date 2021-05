La patronal Cecot ha celebrat la formació d’un nou govern i assegura que les actuacions properes passen per preservar el teixit productiu com a generador de riquesa i també la reactivació de les Pimes amb els fons Next Generation, entre altres.

Des de la patronal asseguren que s'ha d'actuar ràpid i que el Govern Català ha de parlar amb entitats i implicats per tal de prendre les decisions adequades.