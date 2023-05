Núria Trifol, actriu de doblatge: "La situació que tenim ara és precària"

De pare doblador, Núria Trifol es va iniciar de ben petita en aquest món i ha acabat doblant actrius com Anne Hathaway, Natalie Portman, Keira Knightley o Scarlett Johansson. Assegura que habitualment, no veu les imatges abans d'afegir-hi la veu. Trifol apunta que és una feina masculinitzada, perquè la major part dels actors de cinema són homes. La intel·ligència artificial també afecta directament a la professió, ja que pot reproduir veus per si mateixa i "s'ha de vigilar moltíssim que no t'agafin la veu", afegeix. A més, Trifol assegura que està preocupada per la vaga de guionistes als Estats Units. Tot i això, l'actriu reivindica que "l'ànima és el que transmet i això no ho pot fer una màquina".