Natza Farré, sobre el feminisme: "No és un lloc per sentir-se còmode"

En una entrevista a la Brúixola, Natza Farré ha explicat que el feminisme és "el moviment polític més important del món, l'únic que està movent les coses" i si causa por, ha dit, és perquè està "fent trontollar fonaments institucionals que semblaven intocables". En aquest sentit, Farré ha defensat que "el feminisme no és un lloc per sentir-se còmode". Sobre el paper que han de jugar els homes en aquesta lluita, Farré ha assegurat que cal el seu acompanyament, "no podeu deixar les dones soles perquè, si no, no ens en sortirem" però ara "és el moment de la nostra veu". La periodista també s'ha mostrat a favor de les quotes de gènere en l'àmbit laboral: "Són necessàries perquè, sense elles, no s'ha avançat ni un mil·límetre; si no hi ha voluntat, s'ha de fer per obligació". Pel que a la polèmica sobre la llei del només sí és sí, Farré ha assegurat que hi ha un fons jurídic en què no vol entrar, "no entenc de lleis", però sí que creu que les coses s'han de fer perquè les dones no depenguin d'"un jutge masclista".