El metavers: la nova revolució d'internet

El Metavers és considerat per a molt l'etapa final de la transformació digital, en què convergeixen totes les tecnologies digitals que s'han anat creant. El principal valor afegit és el de viure una experiència immersiva gràcies a tecnologies com la de les ulleres virtuals. Es crea un nou ecosistema que tindrà aplicacions en tots els àmbits, el comercial, el del gaming però també en el de salut o el de l'educació. De fet, tot i que és un món incipient, grans empreses com Facebook, Microsoft o Google estan apostant de manera decidida pel metavers. El director executiu del Centre Blockchain de Catalunya, Quize Salomó, ens ha explicat que "estem construint una realitat digital, igual de real que la física, però paral·lela, on podrem viure i tindrem experiències similars a les del mon físic o molt diferents".

Millorar la relació entre l'administració i el ciutadà

El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Sergi Marcén, ha donat per fet que el metavers també servirà per "millorar la relació" entre l'administració i el ciutadà però també ha admès que ara mateix el metavers "està en una fase molt embrionària, que fa difícil veure fins on pot arribar". Tot i així, en una entrevista a la Brúixola, Marcén també ha defensat com a necessària l'existència d'un metavers català, també conegut com a "catvers", perquè aquests món també estiguin en català. De totes maneres, Marcén ha assegurat que les 3 prioritats de la Generalitat en l'àmbit digital són "consolidar la cooperació entre les diferents organitzacions dins del mateix govern, crear un espai referent TIC a Catalunya en què tothom es pugui identificar i impulsar i culminar els projectes digitals d'impacte de transformació de l'administració pública i també el desplegament d'infraestructures digitals al territori".

Els reptes del metavers

A la tertúlia de la Brúixola sobre el metavers han participat Joan Cervera, director comercial de Cellnex España; Josep Ramon Ferrer, director del sector públic d'Italtel i vicepresident de Graustic; Montse Cereza, mànager de relacions institucionals d'Orange a Catalunya i Aragó, i Dani Pujol, president de Graustic, l'entitat que organitza la Diada TIC a Catalunya.

El director del sector públic d'Italtel, Josep Ramon Ferrer, ha assegurat que, més enllà de la tecnologia, un dels reptes del metavers és quins seran els seus valors i ètica: "El futur és digital, però és important que sigui més humà i molt més just i la tecnologia ho pot fer possible. En aquest sentit, Ferrer ha posat en valor el paper de les tecnologies digitals per acostar també els éssers humans i reduir les distàncies: "Mai m'hauria imaginat que podria xatejar amb la meva mare i ens enviem WhatsApps cada dia". En aquest sentit, el president de Graustic, Dani Pujol, també ha defensat que el metavers sigui "una oportunitat" des d'un punt de vista social perquè gent que fis avui no podia interactuar en la realitat física sí que ho pugui fer en aquest espai virtual.

Bretxa generacional?

El directro comercial de Cellnex España, Joan Cervera, també ha cridat l'administració pública "a fer que aquest camí sigui més senzill". Sobre la possibilitat que el metavers pugui suposar una bretxa generacional, Cervera ha admès que aquest risc existeix però també s'ha mostrat convençut que l'acabarem vencent: "Potser d'aquí 5 anys el més normal és que l'avi del meu fill tingui el seu avatar i pugui estar jugant amb ell cadascú des de casa seva". En aquest sentit, la mànager de relacions institucionals d'Orange a Catalunya i Aragó, Montse Cereza, també ha apostat perquè aquest progrés "arribi a tothom".

Com es regularà el metavers?

Els nostres experts també han abordat la qüestió de la ciberseguretat i les normes que han d'imperar en el metavers per tal que sigui un món segur. Cervera ha assegurat que cal "focalitzar" aquesta qüestió perquè "s'ha de garantir que aquesta part de la nostra vida també sigui segura". En aquesta línia, Ferrer ha explicat que això ja és així en la vida real: "El meu avatar més proper són els diners que suposadament tinc al banc però que no els veig". És per això que Cereza ha defensat que cal regulació que funcioni a escala mundial. Pujol ha recordat que a tot arreu "hi ha un costat fosc, en la realitat física i en la virtual i ha recordat la necessitat fins i tot de regular què passarà amb tota la nostra herència digital.