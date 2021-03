Mahmood ha capitalitzat l'èxit d'Eurovisión per consolidar-se al món de la música

Mahmood és un jove sensible i amb gran talent. I amb moltes ganes d'experimentar al món de la música. Ara acaba de presentar el senzill 'Inuyasha', que ja té 3 milions de reproduccions a Youtube. Arriba després de 'El dorado', que ja va ser tota una sensació l'estiu passat. Tot plegat després d'haver-se donat a conèixer per la seva participació a l'Eurovision Song Contest al 2019 amb 'Soldi'. Ara, mira al futur amb esperança de superar aquesta pandèmia que estem vivint i poder tornar als escenaris per nodrir-se de l'escalf del públic.