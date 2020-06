Les escoles a mig gas la primera setmana després de la reobertura

A menys d’un mes d’acabar el curs escolar i només per alguns alumnes. Així ha sigut l’obertura d’escoles d’aquesta setmana. A més, com que la majoria d’alumnes no han assistit als centres, s’han mantingut les classes telemàtiques al mateix temps que alguns professors havien d’atendre als alumnes presencialment. Tot i això, han obert la majoria de centres amb excepcions puntuals, i els que ho han fet, majoritàriament ho han fet amb una assistència molt baixa. Això sí, les reclamacions aquests dies s’han fet sentir, ja que moltes escoles i docents han reclamat que l’aplicació de mesures s’han encarregat als centres, al mateix temps que molts centres no han rebut les ajudes suficients per fer-hi front. Laura Palà, directora pedagògica de la FEDAC, n’ha parlat a ‘La Brúixola