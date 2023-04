L'ampliació de les deduccions per maternitat, els canvis en les aportacions als plans de pensions privats i corporatius o el cobrament per Bizum per un import superior a 10 mil euros anuals són algunes de les novetats d'enguany. Amb el Carles Rusiñol, parlem també de l'impacte de l'impost a les grans fortunes i d'algunes de les particularitats de Catalunya. Tot plegat en el dia en què arrenca la campanya. Els contribuents tenen de termini per presentar-la fins al 30 de juny.