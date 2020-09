Les autoescoles reclamen solucions davant del col·lapse de les llistes per examens

El president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, Raül Viladrich, assegura que la situació és molt perjudicial per les autoescoles i els alumnes que porten mesos per examinar-se de l'exàmen pràctic.

Si abans del febrer ja hi havia pocs examinadors, arran de la pandèmia, als pocs que hi havia els han reduït la jornada, i per tant, encara donen menys l’abast. Des del 15 de juny, quan es van poder reobrir les autoescoles, que el calendari d’examens no aconsegueix reduïr les cues, ja que hi ha gent que espera per examinar-se des de molt abans del confinament.