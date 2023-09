L'encaix jurídic d'una llei d'amnistia

En una entrevista a la Brúixola, el catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Granada Agustín Ruiz Robledo ha explicat que una llei d'amnistia seria inconstitucional i que el govern espanyol hauria d'impulsar una reforma constitucional per aprovar-la. A parer seu, no és compatible amb la divisió de poders. En aquest sentit, ha deixat clar que l'indult només és constitucional perquè queda recollit en la Carta Magna a diferència de l'amnistia. En aquesta mateixa línia, el catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona Xavier Arbós també ha avisat que una llei d'amnistia també vulneraria el principi d'igualtat. Ha assegurat que caldria explicar molt bé per què un delicte de malversació es pot esborrar quan s'ha fet d'acord amb una adscripció política i es manté quan no és així. També ha manifestat que una reforma de la Constitució serà un procés molt complex i llarg.