LES HISTÒRIES DE LA VIDA

Podcast del programa complet de La Brúixola amb Robert Calvo. Avui hem berenat amb l’actriu Pilar Ordóñez, i ens ha relatat com ha viscut ella els mesos de confinament i també com s'ha reinventat per intentar mantenir la seva activitat. En l’actualitat parlem amb Ecologistes En Acció sobre la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions. I amb en Lluís Soler fem un repàs a l’actualitat musical, que també passa pel tancament de la sala Rocksound de Barcelona.