La Brúixola 14/09/2020

LES HISTÒRIES DE LA VIDA

Podcast del programa complet de La Brúixola amb Robert Calvo. Avui hem berenat amb l’actriu Núria Cuyàs, que presenta l’obra de teatre ‘Les barbes de balena’ al teatre Maldà. En actualitat, parlem amb el testimoni de dues nenes, de 4 i 8 anys, en el seu primer dia d’escola. També hem parlat amb l’Associació de Mestres Rosa Sensat per veure com han encarat aquest primer dia els professors. I amb Barcelona Actua hem parlat sobre la iniciativa d’acollida FamíliaBAC. I per acabar, amb en Jaume Mas, hem repassat la graella televisiva de la setmana.