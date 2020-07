La Brúixola 13/07/2020

LES HISTÒRIES DE LA VIDA

Podcast complet de La Brúixola amb Robert Calvo. Avui hem parlat del confinament del Segrià que aplicarà la Generalitat a través d'un decret llei, després del veto judicial, i ho hem fet amb la presidenta de la FECOM de Lleida, Rosa Eritja. Ha vingut l’Adriana Díaz per celebrar l’aniversari de Harrison Ford fent un repàs de la seva carrera. Hem berenat amb Francisco Castaño, que ha publicat 'La mejor versión de tu hijo (Plataforma Actual) en el qual ofereix eines per fomentar relacions familiars sanes. A més, el president d'ACAVE, Martí Sarrate, ens ha explicat com es presenta aquest estiu i quin impacte creu que tindrà la pandèmia sobre el turisme.