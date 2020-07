LES HISTÒRIES DE LA VIDA

Podcast complet de La Brúixola amb Robert Calvo. Molt pendents de l’evolució del brot al Segrià però d’altres temes d’actualitat, com és l’increment de la presència del mosquit tigre a Catalunya. Ens visita David Cervelló, que ve a disseccionar amb humor l’actualitat, i berenem amb l’escriptor italià Alessio Puleo, compromès amb diferents causes socials, com la lluita pels drets LGTB o la donació d'òrgans.