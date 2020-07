La Brúixola 07/07/2020

LES HISTÒRIES DE LA VIDA

Podcast complet de La Brúixola amb Robert Calvo. Avui hem parlat del que planteja el Govern sobre fer obligatori l’ús de la mascareta, i us hem preguntat si heu copiat o fet trampa alguna vegada a la vida. Hem berenat amb l’Ángeles i el Dioni, ‘Camela’, el grup musical més venut a Espanya, i hem repassat la seva trajectòria a través de ‘Camela por Camela’. A més, avui ha començat la Selectivitat a Catalunya, per això hem volgut saber com ho encaren els prop de 40.000 alumnes que s’examinen.