En una entrevista a la Brúixola, Lazarus ha assegurat que amb la vacunació no n'hi ha prou i ha apostat per continuar aplicant mesures de ventilació i l'ús de les mascaretes al transport públic per evitar els contagis. L'investigador de l'ISGlobal ha assegurat que es pot conviure amb el virus, però que cal seguir protegint els col·lectius més vulnerables i fer arribar la vacunació a tot arreu. Sobre el que pugui passar a la tardor, Lazarus ha demanat impulsar estratègies per estar preparats.