La indústria audiovisual catalana encara el 2023 amb optimisme

Miquel Rutllant ha assegurat que les dues fires creen "imatge de marca" i són una "oportunitat" per a la indústria audiovisual de Catalunya per internacionalitzar-se i competir en un mercat global. Sobre la continuïtat de l'ISE, Rutllant s'ha mostrat "molt optimista" i ja ha apuntat que l'any vinent l'espai que ocuparà aquesta fira serà encara major. El president del Clúster ha destacat que la indústria catalana destaca per "la seva creativitat i la tecnologia", un binomi que ofereix moltes possibilitats de cara al futur en l'àmbit cultural però també en l'educatiu o el científic. Rutllant ha defensat que el producte català pot tenir el seu espai en un mercat tan internacionalitzat, però ha reconegut que és "un repte" que té molt camí per recórrer si s'actua amb valentia. El hub audiovisual Un dels projectes a mig termini que ha d'accelerar la indústria audiovisual és el projecte del hub audiovisual i digital que s'ubicarà a la zona de les Tres Xemeneies i, en concret, la Catalunya Media City, la seu del centre audiovisual. Segons Rutllant, l'objectiu és convertir-la "en una marca" per reforçar la imatge internacional del sector. En aquest sentit, el president del Clúster ha cridat a treballar per millorar les infraestructures, "aquesta és la nostra mancança"