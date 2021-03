Hug Roger (Obertament): “És necessari contestar amb sinceritat quan et pregunten si estas bé”

La campanya ‘Jo tampoc estic bé’, de la mà de l’associació Obertament, té com a objectiu trencar l’estigma cap a la salut mental. A través de la campanya es vol que tot aquelles persones que puguin patir un problema de salut mental es preguntin ‘Com estan’ i facin un reconeixement i normalització del seu malestar i puguin fer un pas endavant per afrontar el seu problema. I és que es preveu que la crisi de la Covid-19 tingui un gran impacte en la salut mental de la població i que a més, acabi tenint un efecte durador. És per això, que és més important que mai que la gent pugui parlar obertament dels seus problemes.