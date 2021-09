Isidre Gavin ha explicat que encara hi ha peatges perquè les seves concessions no han caducat, per la qual cosa reclama a l'Estat que inverteixi 1.500 milions d'euros per aixecar les barreres que hi continuen a Catalunya. El secretari de Territori i Mobilitat ha recordat que el Govern central ja ho va fer amb les Radials de la Comunitat de Madrid.