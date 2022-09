Tot i així, Flores ha assegurat en una entrevista a la Brúixola d'Onda Cero que són obres complexes i amb molta preparació que s'han de fer per evitar "ajornar-ho tot", en al·lusió a la resta de treballs de modernització de la xarxa ferroviària. Sobre el traspàs del servei de rodalies que s'està negociant amb la Generalitat, Flores ha advertit que no es podrà materialitzar "fins que hi hagi un acord sobre el contracte programa", és a dir, sobre els diners i la inversió necessaris.