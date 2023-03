Eva Parera: "Valents neix perquè al constitucionalisme no hi ha res més que el PSC"

La presidenta de Valents i candidata a l'alcaldia de Barcelona, Eva Parera, ha explicat que aquest llibre li ha servit per fer una mica de "teràpia personal" i confia que molta gent faci la mateixa reflexió que ella i "obri ara els ulls" després de votar de forma cega a l'independentisme. Parera ha avisat que, malgrat que els anys més durs del procés ja han passat, l'independentisme està preparant la maquinària per tornar-ho a fer: "Quina lliçó han d'aprendre si els han premiat? El primer gran error va ser concedir l'indult a persones que no estaven ni penedides pel que havien fet".

Política d'Estat Parera ha defensat fer un cordó sanitari a l'independentisme en l'àmbit espanyol: "A mi me'l fan a l'Ajuntament de Barcelona, però aquí ningú té cap recança en pactar amb els independentistes", en al·lusió a la política d'aliances de Pedro Sánchez. La líder de Valents assegura que si PP i PSOE fessin política amb sentit d'Estat i no pensant en les pròximes eleccions "ens estalviaríem molts problemes". Pel que fa a la política catalana, Parera ha defensat que Valents neix "perquè al constitucionalisme no hi ha res més que el PSC". Segons la seva opinió, ni PP, ni C's, ni VOX han treballat per crear una alternativa real a l'independentisme. En aquest sentit, Parera ha defensat "pactes que són difícils, arriscats, amb factura política" com a única solució per treure del govern a les formacions sobiranistes. Ser determinants per entrar al govern de Barcelona Pel que fa a les pròximes eleccions municipals, Parera ha assegurat que la prioritat és revertir la situació que viu a Barcelona i això implica canviar el govern de la ciutat. El seu objectiu és "ser determinants per entrar en el pròxim govern" i deixar enrere l'etapa d'Ada Colau. Parera manté oberta la possibilitat de fer una coalició amb PP i C's, però ho veu difícil, ja que "no volen fer una gran oferta política sinó lluitar per una quota de poder".