Eugeni Rodríguez (Observatori Contra l'Homofòbia): “Demanem al nou govern que crei una conselleria per lluitar contra la LGTBIfòbia”

Al llarg del 2020 es van detectar un total de 189 casos de discriminació contra el col·lectiu. Sobretot han crescut les incidències contra els homes gais i bisexuals. Un augment, que tot i que durant diversos mesos va haver-hi un confinament, l’augment més gran s’ha produït a la via pública, un 32%. Tot i això, les denúncies a les xarxes suposen un 16%.

El fet que la gran majoria de les denúncies, un 60%, siguin d’homes gays i bisexuals, es deu a la facilitat per denunciar per part dels homes blancs. Mentre que les denúncies de lesbofòbia, van a la baixa, no per la falta d’agressions, si no per les poques denúncies que s’interposen, degut als llargs tràmits i la falta de confiança en les institucions i en la policia.