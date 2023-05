Esplugues: ERC busca fer forat en un bastió del PSC

L'alcaldessa socialista Pilar Díaz, que ja governa a Esplugues des de fa setze anys, aspira a revalidar "el suport majoritari" dels ciutadans i "amb la il·lusió de continuar la nostra ciutat". De cara a la legislatura vinent, segons Díaz, els principals reptes és fer d'Esplugues un referent en l'àmbit de la biomedicina i la tecnologia i que, en el vessant quotidià, sigui "una ciutat neta, tranquil·la i amable". En matèria d'habitatge, Díaz ha defensat un planejament acordat amb l'Incasòl per impulsar 1.200 habitatges de protecció oficial pensant en els joves, "que no marxin de la ciutat, si us plau", i en la població més vulnerable.



Per la seva banda, el nou candidat d'Esquerra, Roger Martínez, aspira a impulsar un canvi i trencar l'hegemonia socialista. En matèria socialista, Martínez ha proposat elaborar un cens dels habitatges buits d'Esplugues de forma anual i establir "un pla de reutilització i fer una borsa d'habitatge públic" i també crear una empresa pública immobiliària per fer la competència al sector privat. També ha apostat per "retornar als actes festius a les entitats", ja que a parer seu, el govern "dirigeix" la festa.